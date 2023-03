Quentin Tarantino: Die besten Momente aus seinen Filmen

Beste Momente – davon gibt es in Quentin Tarantinos Filmen reichlich. Wie nur wenige Regisseur:innen versteht er es, Szenen bis ins letzte Detail auszugestalten und das Publikum in den Bann zu ziehen. Von Trinkgeld-Diskussionen über Schwertkämpfe bis hin zu einer Auseinandersetzung zwischen Brad Pitt und Bruce Lee: Diese sieben Momente aus Tarantinos Filmen finden wir besonders gelungen.

Ausschweifende Dialoge, trockener Humor und explizite Gewalt-Szenen: Das sind nur einige der Merkmale, die die Werke von Quentin Tarantino auszeichnen. Neun Filme setzte der Hollywood-Star im Lauf seiner 30-jährigen Karriere um, darunter die Oscar-prämierten Erfolge „Pulp Fiction“, „Inglourious Basterds“, „Django Unchained“ und „Once Upon a Time in Hollywood“. Wir sind in Tarantinos Film-Hits eingetaucht und haben die besten Momente aus seinen Streifen für Dich zusammengestellt!

1) Reservoir Dogs – Wilde Hunde: Mr. Pink und die Trinkgeld-Debatte

Es ist eine Frage, die Du Dir vielleicht auch schonmal gestellt hast: Muss ich einer Bedienung im Restaurant generell Trinkgeld geben, auch wenn ich mit dem Service nicht zufrieden war? Mr. Pink (Steve Buscemi) hat in Quentin Tarantinos erstem großem Film „Reservoir Dogs – Wilde Hunde“ eine klare Meinung dazu und erklärt beim Essen mit seinen Gangsterkollegen: Nein, muss man nicht. Die übrigen Herren in der Tischrunde sehen das ein wenig anders und es kommt zu einer kurzweiligen Diskussion, die schließlich damit endet, dass Mr. Pink doch Trinkgeld gibt – allerdings nicht, weil er wirklich möchte.

2) Pulp Fiction: Die goldene Uhr im Allerwertesten von Kapitän Koons

Länger als drei Minuten dauert der Monolog, in dem Kapitän Koons (Christopher Walken) dem kleinen Butch (Chandler Lindauer) erklärt, was es mit der Uhr in seiner Hand auf sich hat. So erzählt er dem Jungen haarklein, dass es sich bei dem Stück um eine Uhr von Butchs Vater handelt, welcher im Krieg gefallen ist, Koons die Uhr daraufhin verstecken musste und Butch das Erbstück nun endlich bekommen soll. Seinen Höhepunkt erreicht der Monolog an der Stelle, an der Koons erklärt, wo genau die Uhr jahrelang aufbewahrt wurde. Hoffentlich hat er sie gründlich gereinigt.

3) Jackie Brown: Louis und Melanie lernen sich kennen

Wenn man Robert De Niro eins nicht vorwerfen kann, dann ist es fehlender Abwechslungsreichtum. Das äußert sich auch in Quentin Tarantinos Blaxploitation-Hommage „Jackie Brown“, für die der Schauspieler in die Rolle des Ganoven Louis Gara schlüpfte. Ein besonders unterhaltsamer Moment: das Kennenlernen von Louis und Melanie (Bridget Fonda), einer Freundin von Louis’ Gangster-Boss Ordell Robbie (Samuel L. Jackson). Selten sah man De Niro derart klein mit Hut und doch so ausdrucksstark.

4) Kill Bill – Volume 1: Showdown im Haus der Blauen Blätter

Zu Beginn der 2000er war bereits klar: Tarantinos Filme strotzen nur so vor exzessiven Gewalt-Szenen. Mit „Kill Bill –Volume 1“ setzte der Regisseur allerdings noch einen drauf. So kamen für den Streifen stolze 1.700 Liter Kunstblut zum Einsatz, die vor allem in den zahlreichen Schwertkämpfen des Films flossen. Den Höhepunkt des ersten Teils markiert der ausschweifende „Showdown im Haus der Blauen Blätter“, in dem „die Braut“ (Uma Thurman) die feindlichen Crazy 88 auf actiongeladene Art und Weise vernichtet –untermalt mit großartiger Musik und plötzlichen Schwarzweiß-Farb-Wechseln.

5) Inglourious Basterds: Hans Landa glaubt, dass ein Bauer Geheimnisse hat

Mithilfe ausschweifender Dialoge jede Menge Spannung aufzubauen, ist genau Quentin Tarantinos Ding. Manchmal lässt er die Spannung anschließend versanden – doch gelegentlich zündet der Regisseur nach den üppigen Sprech-Szenen ein Feuerwerk, das seine Zuschauer:innen mit offenem Mund zurücklässt. Das gilt auch für die erste Szene von Inglourious Basterds, in der SS-Standartenführer Hans Landa (Christoph Waltz) einen französischen Bauern (Denis Ménochet) mit vielen ruhigen Worten verdächtigt, Juden auf seinem Hof zu verstecken – und so ist es auch. Ein Klassiker: Landas absurd große Pfeife.

6) Django Unchained: Django sieht ganz schön königlich aus

Mit Django Unchained brachte Quentin Tarantino im Jahr 2012 seinen mit Abstand erfolgreichsten Film raus. Inhaltlich beschäftigt sich der Streifen mit dem ehemaligen Sklaven Django (Jamie Foxx), der seine Frau Brunhilde (Kerry Washington) befreien möchte und dafür von Dr. King Schultz (Christoph Waltz) unterstützt wird.

Ein besonders erhabener Moment: Django tauscht seine Lumpen gegen ein blaues Hofkostüm aus und reitet mit stolz geschwellter Brust zur Farm von Sklavenhalter Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

7) Once Upon a Time in Hollywood: Cliff Booth kämpft gegen Bruce Lee

Alles beginnt mit Bruce Lees (Mike Moh) Behauptung, dass er Cassius Clay (wie Boxer Muhammad Ali früher hieß) in einem hypothetischen Kampf krankenhausreif prügeln könnte. Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) hört sich den Vortrag des Martial-Arts-Künstlers an – und muss lachen. „Habe ich was Komisches gesagt, Stuntman?“, möchte Lee wissen. Kurz darauf kommt es zur Prügelei zwischen den beiden. Mit einem Tritt befördert Lee den Stuntman zu Boden, nur um wenig später von Booth in ein Auto geworfen zu werden. Das Lustigste an der Szene: Die Geräusche, die die beiden Kämpfer von sich geben. Definitiv einer der besten Momente aus Quentin Tarantinos Filmen.

Fallen Dir noch weitere Momente aus den Filmen von Quentin Tarantino ein, die Du besonders gelungen fandest? Wir sind auf Deinen Kommentar gespannt!

