Jesse Eisenberg: ChatGPT ist von mir nicht beeindruckt

KI von Apple: Bekommen ChatGPT und Bard bald Konkurrenz?

Im Rennen um das beste KI-Tool liegt Microsoft mit ChatGPT ganz weit vorne. Konkurrent Google zieht nun mit Chatbot Bard nach. Doch was sind eigentlich Apples KI-Pläne? Wir schauen uns für Dich an, was Du in Zukunft vom Technikriesen erwarten kannst und ob Siri womöglich schon bald den nächsten großen Schritt macht.