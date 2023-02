Die besten PS VR2-Games: Kletter-Action in der Natur oder Rätselraten mit Mäusen

Mit der PlayStation (PS) VR2-Brille sind gleichzeitig rund 30 Spieletitel erschienen. Doch welche davon sind besonders empfehlenswert für die neue Sony-Brille? Wir zeigen Dir die sechs besten PS VR2-Games. Ob Fantasy, Horror oder Rennspaß: Wir sind uns sicher, dass für alle VR-Fans etwas dabei ist.

In einem Sportboliden über die Piste heizen, durch eine atemberaubende Landschaft kraxeln und mit gigantischen Tentakeln Inselbewohner:innen helfen. Mit den Titeln unserer Liste der besten PS VR2-Games ist das besonders immersiv möglich. Das sind unsere Top-6-Spiele.

1) Horizon: Call of the Mountain – Klettern, Bogenschießen, Staunen

Da uns zuletzt die Optik von „Horizon: Forbidden West“ gefallen hat, waren wir auf „Horizon: Call of the Mountain“ besonders gespannt. Es ist auch das erste Spiel, was wir auf der PS VR2 gezockt haben. Das Fazit: Wir staunen immer noch Bauklötzchen darüber, wie gut die Welt von Horizon in VR aussieht. Leider ist das Gameplay und die Story der VR-Version nicht so abwechslungsreich wie in den Hauptspielen.

Das lässt sich jedoch verkraften, denn das PS VR2-Game besticht durch atemberaubende Grafik und der Mischung aus Kletter-Action, Bogenschießen und Kämpfen gegen die Maschinen-Monster. Auch wenn das Spiel mit knapp 70 Euro zu Buche schlägt, lohnt sich der Kauf schon für die tolle Umsetzung der neuen Blickverfolgung gepaart mit den knackig scharfen Linsen.

Horizon: Call of the Mountain ist am 22. Februar exklusiv für die PS VR2 erschienen.

2) Resident Evil Village: Noch mehr Gänsehaut für Horror-Fans

„Resident Evil Village“, der achte Teil der Hauptserie, hat uns schon vor zwei Jahren so manche Gänsehaut bereitet. Sofern Du Resident Evil Village bereits gekauft hast, kannst Du mit einem kostenlosen Update das Horrorgame auch auf der PS VR2 zocken. Die VR-Version beinhaltet das komplette Hauptspiel und ein paar nette Upgrades wie das sogenannte Dual Wielding. Das bedeutet, dass Du in der VR-Version nämlich nun zwei Waffen gleichzeitig halten.

Dank der adaptiven Trigger der Controller und dem Headset-Feedback fühlen wir uns nun noch unwohler – natürlich auf eine schaurig-schöne Weise. Definitiv eines der besten PS VR2-Games und perfekt für Dich, wenn Du Bock auf Grusel- und Gänsehautmomente hast.

Das VR-Update für Resident Evil Village ist seit dem 22. Februar verfügbar.

3) Gran Turismo 7: Nie war Autofahren schöner

Ein weiteres VR-Update, das Du kostenlos erhältst, sofern Du das Spiel bereits gekauft hast, bietet Dir „Gran Turismo 7“. Sobald Du im Cockpit Deines Wagens sitzt, erlebst Du wie sich die VR-Version vom Original abhebt. Auch ohne Lenkrad kannst Du Dich mit den neuen Sense-Controllern wie ein Renn-Profi fühlen. Das Headset-Feedback sorgt für noch mehr Immersion, beispielsweise wenn Du Deinen Wagen gegen eine Bande bretterst und das Headset leicht vibriert. Die Optik ist ein Traum und die VR-Welt gelungen. Wir drehen mit diesem PS VR2-Game direkt noch eine Runde!

Das VR-Update für Gran Turismo 7 ist seit dem 22. Februar abrufbar.

4) Moss 1 und 2: Nicht nur für Mäuse-Fans ein Abenteuer

Die beiden Rätsel-Spiele „Moss“ und „Moss: Book 2“ haben uns bereits auf der PS VR und Meta Quest 2 überzeugt. Nun zieht die kleine Abenteuer-Maus mit beiden Spielen auch auf der PS VR2 ein. Zwar ist die Spielzeit mit jeweils ungefähr fünf Stunden knapp bemessen, der Inhalt jedoch sehr gelungen. Du folgst dem kleinen Nager namens Quill durch eine zauberhafte Welt und hilfst dabei, Rätsel zu lösen. Durch die niedliche Grafik und die gelungenen Ideen ist das Spiel auch etwas für jüngere VR-Fans.

Moss 1 und 2 sind im Bundle seit dem 22. Februar für die PS VR2 erhältlich.

5) Tentacular: Tentakel-Alarm auf einer schrulligen Insel

Statt Armen hast Du in „Tentacular“ gigantische Tentakel und schlüpfst in die Rolle eines Riesenkraken. Der mehrarmige Protagonist ist friedliebend und gemeinsam mit den menschlichen Bewohner:innen auf der Insel La Kalma aufgewachsen. Du entdeckt nicht nur zahlreiche Dinge auf der Insel, sondern musst auch das Geheimnis um die Herkunft des Weichtiers lüften.

In über 50 Rätsel- und Action-Levels stellst Du Deine Geschicklichkeit unter Beweis. Wir fanden, dass das mit den riesigen Tentakelarmen, die mit den Sense-Controllern gesteuert werden, gar nicht so einfach ist, aber richtig viel Spaß macht. Uns hat vor allem die liebevoll und lustig gestaltete Welt von La Kalma und natürlich die Tentakel-Action gefallen. Eines der besten PS VR2-Games, das sowohl großen als auch kleinen VR-Fans Spaß machen wird.

Tentacular ist seit dem 22. Februar für PS VR2 auf dem Markt.

6) Drums Rock: Ordentlich auf die Pauke hauen

Wir lieben Rhythmus-Spiele und daher haben wir uns auch besonders auf das Arcade-Schlagzeugspiel „Drums Rock“ gefreut. Ausgerüstet mit zwei Sticks, die wir dank Sense-Controllern in den virtuellen Händen halten, trommeln wir gegen Horden von Dämonen an. Richtig getimed bekommen wir ordentlich Punkte und genießen nebenbei geniale Rock-Klassiker von Blind Guardian und Co. Aber auch Original-Soundtracks bietet das Game, die sich besonders für stundenlange Schlagzeug-Action eignen. Wir haben uns direkt wie echte Rock-Stars gefühlt!

Drums Rock ist seit dem 22. Februar für PS VR2 erhältlich.

Du zockst gerne in VR? Verrate uns in den Kommentaren, welches Deiner Meinung nach die besten PS VR2-Games sind.

