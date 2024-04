Bericht: NFL-Star Amon-Ra St. Brown erhält Rekordvertrag

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown bleibt seinem Team wohl treu. Einem Bericht zufolge erhält der Spieler bei den Detroit Lions einen langfristigen und sehr hoch dotierten Vertrag.

Amon-Ra St. Brown spielt auch in den kommenden Jahren für die Detroit Lions. © Ashley Landis/AP/dpa

Football-Profi Amon-Ra St. Brown bleibt den Detroit Lions in der nordamerikanischen Profiliga NFL offenbar treu. Der 24 Jahre alte Deutsch-Amerikaner soll einen Vertrag über vier Jahre erhalten, berichtete NFL-Reporter Ian Rapoport bei X, früher Twitter.

Demnach werde St. Brown bis zum Vertragsende 2028 insgesamt 120 Millionen Dollar (rund 112 Millionen Euro) kassieren, davon 77 Millionen Dollar garantiert. Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 30 Millionen Dollar würde St. Brown, einer der besten Passempfänger der Liga, zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL.

Der Sohn einer Leverkusenerin läuft seit 2021 für die Lions auf. Damals wählte ihn das Team beim NFL-Draft in der vierten Runde aus. Vor allem in der vergangenen Spielzeit überzeugte St. Brown, als er mit seinem Team den Einzug in den Super Bowl nur knapp verpasste.

Erst vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass auch sein 27 Jahre alter Bruder Equanimeous St. Brown wieder in der NFL spielen wird. Der davor vereinslose Wide Receiver schloss sich den New Orleans Saints an.