Gläubige tragen Kreuze zur Leuchtenburg

Im Saale-Holzland-Kreis sind Gläubige auf die Leuchtenburg gezogen und haben an die Leidenszeit Jesu erinnert. Einige hatten bei der Prozession schwer zu tragen.

Mit einer Kreuzweg-Prozession von Seitenroda bis zur Leuchtenburg haben Gläubige an Karfreitag an den Leidensweg Jesu erinnert. An der ökumenischen Prozession beteiligten sich rund 250 Menschen, wie die Direktorin der Leuchtenburg, Ulrike Kaiser am Freitag sagte. Einige Teilnehmer trugen große, schwere oder kleinere Holzkreuze. Auf dem Weg zu der mittelalterlichen Burg im Saale-Holzland-Kreis machten die Gläubigen mehrfach Halt und sangen Lieder. In ganz Thüringen erinnerten Christen bei Gottesdiensten, Andachten und Konzerten an die Leidenszeit und den Tod Jesu.