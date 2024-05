Tim Engel neuer Cum-Ex-Chefermittler in Köln

Cum-Ex-Chefermittlerin nennt in Kündigung keine Gründe

Cum-Ex-Chefermittlerin Anne Brorhilker hat in ihrer Kündigung - offiziell ist es eine Bitte um Entlassung aus dem Beamtenverhältnis - keine Gründe genannt. Das geht aus einem Bericht von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an den Landtag hervor. Der Rechtsausschuss des NRW-Landtags will sich an diesem Freitag mit dem angekündigten Ausscheiden Brorhilkers beschäftigen.