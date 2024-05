Fortuna Düsseldorf fiebert Topspiel gegen Kiel entgegen

Für Fortuna Düsseldorf ist die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bundesliga zum Greifen nahe. Doch der Tabellendritte will mehr und setzt auf einen Ausrutscher von Holstein Kiel.

Fortuna Düsseldorf will sich im Zweitliga-Aufstiegsrennen nicht mit der Teilnahme an den Relegationsspielen zufriedengeben. Nach dem 3:1 (2:0) am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg fiebert der seit nun zwölf Spielen ungeschlagene Zweitligadritte dem direkten Duell mit dem Zweiten Holstein Kiel am kommenden Wochenende entgegen. «Wir wollen uns immer mit den Besten messen. Kiel gehört aktuell zu den Besten, aber wir wollen besser sein», sagte Fortunas Torhüter Florian Kastenmeier am Freitag.

Mit dem achten Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen erhöhten die Düsseldorfer den Druck auf Kiel, das erst am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden antreten muss. Am vorletzten Spieltag in einer Woche spielt Kiel dann gegen die Fortuna. «Jetzt können wir alles entspannt von der Couch verfolgen. Wir hoffen, dass sie am Wochenende patzen und dann haben wir ein Finale dort», sagte Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp. Sollte Kiel am Sonntag patzen, könnte die Fortuna am 11. Mai mit einem Sieg in Kiel auf einen direkten Aufstiegsplatz rücken.

«Momentan sind wir einfach in einem Flow. Es läuft richtig gut», sagte Appelkamp zur Serie der Fortuna, die zwei Spieltage vor dem Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Vierten Hamburger SV und damit beste Aussichten zumindest auf die Teilnahme an den Relegationsspielen hat. Auch Trainer Daniel Thioune demonstrierte nach dem erneuten Sieg Selbstvertrauen. «Ich bin maximal glücklich, was meine Mannschaft gerade macht. Alle sind hungrig, sie wollen mehr», sagte der Fortuna-Coach.