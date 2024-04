Branchenverband Dehoga: Freie Betten zur Fußball-EM in NRW

In 50 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In NRW finden zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 20 Spiele an vier Orten statt. Freie Betten gibt es laut Dehoga aber noch genug.

Wer für die Fußball-Europameisterschaft in NRW noch auf der Suche nach einer Unterkunft ist, hat laut Hotel- und Gaststättenverband derzeit noch gute Karten. In den vier NRW-Spielorten sind in Hotels und Pensionen momentan zwischen 55 Prozent der Betten in Düsseldorf und 78 Prozent in Köln belegt, wie der Branchenverband Dehoga NRW der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In Dortmund liege die Belegungsrate derzeit bei 57 Prozent, in Gelsenkirchen bei 76 Prozent.

Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage des Verbands, an der sich 160 Betriebe aus den Spielorten Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund sowie anderen Städten und Kreisen aus NRW beteiligten. Demnach profitieren die Beherbergungsbetriebe unterschiedlich von dem Turnier. Während 84,3 Prozent der Gastgeber in den Spielorten im EM-Zeitraum mehr Gäste erwarten, sind es in anderen Orten lediglich 30,3 Prozent. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli finden 20 der 51 EM-Spiele an den vier Austragungsorten in NRW statt.

«Wir setzen noch auf viele kurzfristige Buchungen, damit aus dem Sommerloch auf jeden Fall ein Sommermärchen wird», sagte Dehoga-NRW-Präsident Patrick Rothkopf der dpa. Der Beherbergungsmarkt in NRW sei sehr breit aufgestellt. «Wer bei uns während der Euro unterkommen möchte und nicht auf einen bestimmten Betrieb zu einem bestimmten Tag festgelegt ist, wird bei uns ein passendes Angebot finden», sagte Rothkopf.

94 Prozent der befragten Hoteliers an den vier Spielorten gehen der Dehoga-Umfrage zufolge von weiteren kurzfristigen Buchungen vor und während der EM aus. In Orten außerhalb der Stadien sind es fast drei Viertel. Während derzeit 70 Prozent der befragten Betriebe an den Spielorten mit der aktuellen Buchungssituation zufrieden sind, sind es außerhalb knapp 40 Prozent. Allerdings ist die Erwartungshaltung dort auch geringer: Rund 13 Prozent erwarten grundsätzlich kein zusätzliches Geschäft zur EM. An den Spielorten geht indes jeder befragte Betrieb von einem Mehrgeschäft aus.