Brand in Emder Freibad: Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Land will Schulleitungen kleiner Schulen besser bezahlen

Mit einer Besoldungsanhebung will das Land kleine Schulen attraktiver für Schulleiterinnen und Schulleiter machen. Geplant sei die Anhebung der Besoldung von Schulleitungen kleiner Schulen mit weniger als 80 Schülerinnen und Schüler in die Gruppe A 14, teilte das Kultusministerium am Freitag in Hannover mit. Das Vorhaben solle ab 2025 umgesetzt werden.