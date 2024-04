Evangelische Kirchen tagen in Hessen

Ein wichtiges Thema in Frankfurt und Hofgeismar ist die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen.

Blick auf ein Kreuz am Haus der Kirche in Kassel. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Evangelische Christen in Hessen haben am Donnerstag ihre Synoden begonnen. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) berät in Frankfurt, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) in Hofgeismar.

Der Auftakt in Frankfurt war geprägt vom Umgang der EKHN mit sexualisierter Gewalt. Beim Eröffnungsgottesdienst am Donnerstagmorgen kamen einer Sprecherin zufolge auch Betroffene zu Wort. Am Nachmittag wollten sich Synodenmitglieder in Arbeitsgruppen mit verschiedenen Aspekten des Missbrauchs beschäftigen. Weitere Themen der EKHN-Synode sind Schutz der Demokratie, die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Migration und Klimaschutz.

Bei der Tagung in Hofgeismar berät die EKKW laut Mitteilung unter anderem über das kirchliche Personal und die Zukunft des kirchlichen Gebäudebestandes. Weitere Schwerpunkte sind demnach ein Klimaschutzgesetz und die Konsequenzen aus der Anfang des Jahres vorgestellten Forum-Studie zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland.

Die Synoden dauern bis Samstag, am Freitag wollen die Kirchenleitungen erste Ergebnisse präsentieren.