Home

Regional

Hessen

Werl: Bus nach Unfall auf A44 geborgen und abtransportiert

Bus nach Unfall auf A44 geborgen und abtransportiert

Nach dem Busunfall mit mehr als 20 Verletzten auf der Autobahn 44 bei Werl ist der Doppeldecker am Freitagmorgen geborgen und abtransportiert worden. Die Fahrbahn in Richtung Kassel werde gereinigt und in Kürze wieder freigegeben, teilte ein Polizeisprecher am frühen Vormittag mit.

Ein Bus liegt nach einem Unfall auf der Seite an der Autobahn 44 (A44). © M. Neumann/Blaulicht Unna/dpa

Der Reisebus mit einer Gruppe von Schülern eines Berufskollegs aus Hessen war in der Nacht zum Freitag auf dem Rückweg von einem Ausflug nach England verunglückt. Nach bisherigen Kenntnissen kam der Bus ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge bei Werl von der Autobahn ab, fuhr in den Straßengraben und stürzte auf die Seite. Die Unfallursache war zunächst unklar.

© dpa