Hamburg und Schleswig-Holstein gegen höheren THC-Grenzwert

Rohbauarbeiten an LNG-Terminal in Brunsbüttel beginnen

Die Rohbauarbeiten des neuen Anlegers für das schwimmende Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel beginnen. Zu dem Startschuss an den Arbeiten am sogenannten «Jetty» am Donnerstag (9.30 Uhr) werden unter anderem der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, der Brunsbütteler Bürgermeister Martin Schedtje und weitere Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung erwartet, teilte die Brunsbüttel Ports GmbH mit. Der zweite Maßnahmenbeginn für die Errichtung des Anlegers sei ein Meilenstein für die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Erdgas, hieß es.