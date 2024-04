Sasha Waltz erhält deutschen Tanzpreis 2024

Sie gilt als eine der bekanntesten deutschen Tanz-Choreografinnen mit einer Vorliebe für die Oper. Jetzt bekommt Sasha Waltz den deutschen Tanzpreis.

Die Choreografin, Tänzerin und Opernregisseurin Sasha Waltz erhält den mit 20.000 Euro dotierten deutschen Tanzpreis 2024. Waltz habe seit Beginn der Neunzigerjahre die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes maßgeblich geprägt, hieß es am Mittwoch in der Laudatio des Dachverbandes Tanz Deutschland. Die heute 61-Jährige hatte von 1999 bis 2004 als Choreografin mit anderen die Schaubühne am Lehniner Platz geleitet. Zusammen mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Jochen Sandig habe sie dem Tanz immer wieder neue Räume erschlossen, hieß es in der Laudatio.

Waltz hat bereits zahlreiche Ehrungen erhalten, darunter einen Grimmepreis (2000). Die gebürtige Karlsruherin lebt und arbeitet in Berlin. Ihr Tanzensemble Sasha Waltz & Guests gilt als eine der wichtigsten Institutionen für zeitgenössischen Tanz. Der Preis wird am 12. Oktober im Aalto-Thater in Essen verliehen.

In einer kurzen Erwiderung auf die Preisrede forderte Waltz mehr Raum für den Tanz auch in den großen Häusern. Dort sei der Tanz im Verhältnis zu den anderen künstlerischen Disziplinen oft noch schlecht verortet, sagte sie.