Starkes Jahr für Knaus Tabbert

Traton nach starkem Abschluss optimistisch für 2024

Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton geht nach einem starken Jahresendgeschäft mit unerwartet hohen Zielen in das neue Jahr. Das Management peilt bei Absatz und Umsatz eine Bandbreite von minus 5 bis plus 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr an, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge erwartet der Vorstand um Chef Christian Levin zwischen 8,0 und 9,0 Prozent. Bei beiden Werten hatten Analysten bisher Werte am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Der Auftragsbestand sei nach wie vor hoch, hieß es vom Konzern. Konkurrent Daimler Truck hatte bereits Ende vergangener Woche mit einem starken Ausblick auf 2024 die Anleger überzeugt.