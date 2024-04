Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche mit Laser geblendet

Geldautomat mit Pyrotechnik gesprengt: Fahndung nach Tätern

Bislang unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomaten in Frankfurt-Niederursel mit Pyrotechnik zu sprengen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern am Mittwochabend nicht, an das Geld zu kommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Allerdings sei in den Räumen der Bank ein hoher Sachschaden entstanden.