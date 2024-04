Geringe EM-Hoffnung für Hummels und Goretzka

Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B16

Auf der Bundesstraße 16 bei Bad Abbach (Landkreis Kelheim) ist ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten und bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen starb der 46-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und sein Sohn seien bei dem Zusammenprall leicht verletzt worden. Sie wurden mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen sei der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei weiter mit. Wegen des Unfalls am Samstagabend war die B16 für rund sieben Stunden voll gesperrt. Nun muss ein Gutachter den genauen Unfallhergang klären.