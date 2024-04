AfD scheitert zum 19. Mal bei Landtagsvizepräsidenten-Wahl

AfD scheitert bei Landtagsvizepräsidenten-Wahl

Die AfD, die in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet wird, stellt auch weiterhin keinen Landtags-Vizepräsidenten. Zum mittlerweile 17. Mal scheiterte die Fraktion am Mittwoch damit, eines ihrer Mitglieder in das wichtige Parlamentsamt wählen zu lassen. Diesmal verfehlte der AfD-Abgeordnete Oskar Atzinger die notwendige Mehrheit sehr deutlich - als mittlerweile sechster AfD-Kandidat in dieser Legislaturperiode. Auch in der vergangenen Legislaturperiode hatte die AfD keinen Vizepräsidenten durchsetzen können.