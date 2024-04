Anzahl der Fluggäste gestiegen: Aber unter Vor-Corona-Niveau

Schnell nach Frankfurt? Oder doch nach Spanien? In Baden-Württemberg ist die Zahl der Fluggäste im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Vor-Corona-Niveau liegt aber noch in weiter Ferne.

Die Zahl der Fluggäste in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr erneut kräftig gestiegen, bleibt aber weiter deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. An den drei Hauptverkehrsflughäfen Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen seien 2023 knapp 10,5 Millionen Passagiere ein- und ausgestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Plus von 21,5 Prozent. 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurden noch mehr als 14,5 Millionen Passagiere gezählt. Innerhalb Deutschlands flogen im vergangenen Jahr die meisten Passagiere nach Frankfurt am Main, Berlin-Brandenburg und Hamburg. Im Ausland war Spanien das häufigste Reiseziel, gefolgt von der Türkei und Griechenland.