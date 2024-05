Lehrer kommt in Hemd mit Hitler-Bild in die Schule

Viele Schulen im Süden von NRW auch Donnerstag geschlossen

Wegen der Warnung vor weiterhin starkem Schneefall bleiben viele Schulen im Süden Nordrhein-Westfalens auch am Donnerstag geschlossen. Der Präsenzunterricht werde in rund einem Dutzend Kreise und Städte noch einmal ausgesetzt, teilten die Bezirksregierungen Arnsberg und Köln am Mittwoch mit. Es sei durch Glatteis und Schneefall weiterhin «mit starken Beeinträchtigungen» auf dem Schulweg zu rechnen. Schon am Mittwoch hatte es in der Region wegen der Unwetterwarnung keinen Präsenzunterricht gegeben.