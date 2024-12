Bei Sex während der Menstruation kann man nicht schwanger werden und hormonelle Verhütungsmittel bieten alle einen fast hundertprozentigen Schutz?! Von wegen: Wir klären die größten Irrtümer und Mythen rund ums Thema Verhütung auf.

Eine überraschende Studie von Bayer HealthCare enthüllt: Knapp jede zehnte Frau wird einmal in ihrem Leben ungewollt schwanger! Und dabei scheitert es meistens nicht am Thema Aufklärung.

Viele Personen sind in dieser Situation absolut ratlos: Sie haben doch verhütet! Wie konnte es da zur Schwangerschaft kommen?

Tatsächlich ist keine Verhütungsmethode zu 100% sicher. Erschwerend hinzu kommen diverse Verhütungs-Mythen, die sich hartnäckig in unseren Köpfen festgesetzt haben - obwohl sie doch gar nicht wahr sind. Wir klären die größten Verhütungs-Irrtümer auf:

Kann man beim Sex während der Periode schwanger werden?

Die Annahme, man könne während seiner Menstruation nicht schwanger werden, ist noch immer weit verbreitet. Das ist so aber nicht ganz wahr: Fakt ist, dass es im Zyklus ca. fünf Tage rund um den Eisprung gibt, an denen man besonders fruchtbar ist. An den anderen Tagen des Monats ist eine Schwangerschaft zwar sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Dazu gehören natürlich auch die Tage der Regelblutung.

Wie sicher sind hormonelle Verhütungsmittel wirklich?

Stäbchen, Pille, Ring: Hormonelle Verhütungsmethoden bieten im Allgemeinen den größten Schutz. Doch sie wirken nicht alle genau gleich: Aufgrund der unterschiedlichen Dosierungen und Einnahmemethoden schwankt auch die Sicherheit der einzelnen Mittel. Am besten holt man sich Rat beim Frauenarzt bzw. bei der Frauenärztin, um herauszufinden welche Methode am besten zum eigenen Körper passt, den bestmöglichen Schutz bietet und um sich über mögliche Nebenwirkungen und Risiken zu informieren.

Verhütungs-Mythen nach der Geburt: Schwangerschaft trotz Stillen möglich?

Kurz nach der Geburt meinen viele, auf Empfängnisverhütung gänzlich verzichten zu können. Tatsächlich ist es recht unwahrscheinlich, während der Stillphase einen Eisprung zu bekommen - doch ausgeschlossen ist es nicht. Abgesehen davon verläuft diese Zeit bei jedem unterschiedlich, es ist also unmöglich, eine allgemeingültige Regel dazu aufzustellen. Dass man nicht schwanger werden kann, solange man sein Baby noch stillt, ist also ein Irrglaube.

Kann man ohne Periode schwanger werden?

Sehr junge Mädchen oder Frauen in den Wechseljahren, die ihre Tage noch nicht bzw. nicht mehr bekommen, können nicht schwanger werden - im Prinzip ist das korrekt. Dennoch kann es bei jungen Mädchen schon kurz vor der ersten Regelblutung zum Eisprung kommen und bei Frauen in den Wechseljahren über die Jahre hinweg immer wieder zu Zwischenblutungen. Gänzlich ausgeschlossen ist eine Schwangerschaft also nicht.

Ist die Spirale ein geeignetes Verhütungsmittel für junge Frauen?

Die Kupferspirale ist ein hormonfreies Verhütungsmittel, das in die Gebärmutter eingesetzt wird. Es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass junge Menschen von der Spirale keinen Gebrauch machen können - doch das ist falsch! Gerade weil hier kein Einfluss auf den Hormonhaushalt genommen wird, ist das von Vorteil in jungen Jahren. Was hingegen stimmt ist, dass der Körper von Frauen die noch kein Kind geboren haben, die Spirale häufiger abstößt. Außerdem verspüren jüngere Personen beim Einsetzen meist Schmerzen.