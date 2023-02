Sky Fehler 11010: Ursachen und Problemlösung

Home

Dein Tag war lang und anstrengend, aber endlich bist Du zuhause. Live-Fußball oder ein Film wäre jetzt genau das Richtige, aber alles, was Du siehst, ist Sky Fehler 11010? Mach Dir keine Sorgen, der Abend ist noch nicht ruiniert. Wir zeigen Dir in diesem Artikel, was der Sky Fehler 11010 bedeutet, welche möglichen Ursachen es gibt und vor allem, wie Du ihn schnell wieder loswirst.

Was bedeutet der Sky Fehler 11010? Beim Sky-Fehlercode 11010 handelt es sich um folgende Nachricht auf Deinem Bildschirm: Es gibt ein Problem mit Deinem Empfang. Du kannst kein Live-Programm sehen, aber Aufnahmen abspielen und Demand-Inhalte abrufen. [11010] Für Hilfe drücke ? Wie Du dem Text der Meldung bereits entnehmen kannst, bedeutet der Fehler, dass Du im Moment nur aufgenommene Sky-Programme anschauen kannst. Das Live-Programm steht Dir nicht zur Verfügung. Doch warum ist das so und was steckt dahinter? Sky Fehler 11010: Was ist die Ursache? Wird Dir der Fehler 11010 angezeigt, dann handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Probleme mit der Internetverbindung. Aber woran kann das liegen? Internetprobleme können vielfältige Ursachen haben. So kann es etwa sein, dass bei Deinem Internetanschluss selbst ein Problem vorliegt. Auch eine Störung bei Deinem Internetanbieter kommt infrage. Die Ursache kann aber auch ein falsch angeschlossenes Kabel oder ein Gewitter sein, wenn Du Sky über den Satelliten empfängst. Im nächsten Absatz erklären wir Dir Schritt-für-Schritt, was Du tun kannst, damit der Fehler verschwindet und Du wieder das volle Sky-Programm genießen kannst. Hol Dir jetzt Highspeed Kabel-Internet von Vodafone ab 19,99 Euro pro Monat. Problemlösung: Was tun bei Fehlercode 11010? Das Erste, was Du jetzt machen solltest, ist Deine Antennenanschlüsse zu prüfen. Sind diese nicht richtig angeschlossen, kann dies nämlich zu Internetproblemen und einem Aufkommen des Fehlercodes 11010 führen. Dabei gilt natürlich zu unterscheiden, ob Du einen Satellitenanschluss oder einen Kabelanschluss hast. Hier findest Du Lösungen für beide Optionen: Problemlösung bei Kabelanschluss Schritt 1: Überprüfe zuerst, ob das Antennenkabel richtig an Deinen Sky Q-Receiver und an die Kabelanschlussdose angeschlossen ist. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt ist. Schritt 2: Zwischen Receiver und Kabelanschlussdose sollte eine direkte Verbindung bestehen. Stelle sicher, dass Du kein T-Stück dazwischen verwendest. Das kann den Empfang nämlich verschlechtern. War das Kabel nicht die Ursache des Problems, kannst Du den Sky Q-Receiver neu starten. Gehe dazu folgendermaßen vor: Schritt 1: Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite Deines Sky Q-Receivers für circa 5 Sekunden. Damit wird der Reset-Vorgang eingeleitet, der einige Minuten dauern kann. Schritt 2: Sollte der Receiver nicht mehr reagieren, trenne ihn vom Strom, indem Du das Stromkabel rausziehst. Warte jetzt circa 10 Sekunden und stecke dann das Stromkabel wieder ein. Sobald der Bildschirm komplett schwarz ist, kannst Du den Receiver mit der Home-Taste wieder einschalten. Dir wird der Netflix-Fehler UI-800-3 angezeigt? So löst Du das Problem auf verschiedenen Geräten. Problemlösung bei Satellitenanschluss Hast Du einen Satellitenanschluss, versuche folgende Schritte: Schritt 1: Prüfe auch hier, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Schritt 2: Bei einem Satellitenanschluss können schlechtes Wetter oder Hindernisse in der Nähe der Satellitenschüssel den Empfang beeinträchtigen. In diesem Fall kannst Du nicht viel machen, vor allem bei schlechtem Wetter hilft meist nur warten. Sollte dies häufig vorkommen oder ein Hindernis permanent die Satellitenschüssel stören, lohnt es sich, auf einen Kabelanschluss umzusteigen. Wenn das bei Dir möglich ist. Ist weder schlechtes Wetter noch ein Hindernis vor der Satellitenschüssel die Ursache des Problems, kann eine Fehlkonfiguration Deines Sky Q-Receivers die Ursache sein. Setze in diesem Fall Deine Antennenkonfiguration zurück. Und so geht’s: Schritt 1: Drücke zuerst die Home-Taste auf Deiner Fernbedienung. Folge dann der Navigation über „Mein Sky Q“, „Einstellungen“, „Status“ und anschließend „Satellitensignal“. Dort findest Du die Option SAT-Einrichtung. Wähle diese mit der OK-Taste. Schritt 2: Gehe dann auf „Zurücksetzen“ und bestätige das Ganze wieder mit „OK“. Schritt 3: Jetzt führt Dein Sky Q-Receiver selbstständig einen Reset durch. Das dauert circa 4 Minuten. Danach kannst Du Deinen Anlagentyp auswählen und musst jetzt nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Du liebst Fußball? DAZN mit Vodafone: So erlebst Du den besten Live-Fußball. Fazit Oft lösen Verbindungsprobleme mit dem Internet den Sky Fehler 11010 aus. In den meisten Fällen kannst Du ihn aber selbst wieder beheben. Folge dazu einfach den Schritten in diesem Artikel. Wenn alles nichts hilft, bleibt Dir leider nichts anderes übrig, als den Kundendienst von Sky anzurufen. Erweitere jetzt Dein GigaTV Cable mit Deinem Sky Wunschpaket, schon ab 16,50 Euro monatlich. Hast Du bereits Erfahrungen mit dem Sky Fehler 11010 gemacht? Was hat bei Dir geholfen? Sag es uns in den Kommentaren. Dieser Artikel Sky Fehler 11010: Ursachen und Problemlösung kommt von Featured!

