Weihnachten ohne Weihnachtsfilme könnte man sich kaum vorstellen. Filmklassiker wie "Sissi" oder "Kevin allein zu Haus" gehören zu den Feiertagen einfach dazu. Wann und wo sind die schönsten Weihnachtsklassiker an den Feiertagen im TV zu sehen?

Alle Jahre wieder erfreut uns nicht nur der Weihnachtsmann mit zahlreichen Geschenken, sondern auch das festliche Fernsehprogramm: Auch 2024 kann man die schönsten Weihnachtsfilme wieder im TV sehen.

Von "Kevin allein zu Haus", über "Sissi" bis hin zu "Der kleine Lord" - jeder hat seinen ganz persönlichen Lieblingsfilm, der sofort für besinnliche Stimmung sorgt.

Wann laufen die Weihnachtsklassiker im Fernsehen?

Einfach mal den Weihnachtsstress hinter sich lassen, zurücklehnen und sich mit der Familie die besten Weihnachtsfilme anschauen. Welche Filmklassiker an den Feiertagen im Fernsehen laufen, kann man hier nachlesen! Da ist für jedes Familienmitglied eine schöne Weihnachtsgeschichte dabei.

Die "Sissi"-Trilogie

Was wäre Weihnachten ohne "Sissi"? Die Geschichte um die ikonische österreichische Kaiserin fasziniert seit Jahrzehnten Menschen weltweit. Die dreiteilige Filmreihe mit Romy Schneider in der Hauptrolle ist in vielen Haushalten absolutes Pflichtprogramm an Weihnachten.

Wann läuft "Sissi"?

25. Dezember um 15:30 Uhr, ARD

Wann läuft "Sissi, die junge Kaiserin"?

25. Dezember um 17:30 Uhr, ARD

Wann läuft "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin"?

26. Dezember um 16:00 Uhr, ARD

"Kevin - Allein zu Haus"

Im hektischen Weihnachtstrubel vergisst seine Familie den kleinen Kevin (Macaulay Culkin) zu Hause und fliegt ohne ihn nach Paris. Kein Grund zur Panik für Kevin, der die sturmfreie Bude in vollen Zügen genießt - bis zwei üble Verbrecher versuchen, ins Haus der Familie McCallister einzubrechen. Doch Kevin stellt sich ihnen tapfer in den Weg.

Wann läuft "Kevin allein zu Haus"?

24. Dezember um 20:15 Uhr, Sat.1

25. Dezember um 17:55 Uhr, Sat.1

"Kevin - Allein in New York"

Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten – und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er auf alte Bekannte: Die Ganoven Harry und Marv, die mit dem Knirps noch eine Rechnung offen haben...

Wann läuft "Kevin - Allein in New York"?

25. Dezember um 20:15 Uhr, Sat.1

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Grimms Märchen lassen grüßen: In "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erobert Aschenputtel - Verzeihung! - Aschenbrödel das Herz eines Prinzen, doch ihre böse Stiefmutter und deren Tochter legen ihr Steine in den Weg...seit rund 50 Jahren flimmert dieser Märchenfilm nun schon über die TV-Bildschirme und gilt heute als absoluter Kultstreifen!

Wann läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"?

24. Dezember um 13:30 Uhr, Das Erste

24. Dezember um 14:55 Uhr, BR

24. Dezember um 16:45 Uhr, NDR

24. Dezember um 20:15 Uhr, WDR

25. Dezember um 09:50 Uhr, Das Erste

25. Dezember um 16:35 Uhr, RBB

25. Dezember um 18:50 Uhr, ONE

26. Dezember um 17:25 Uhr, MDR

"Der kleine Lord"

Ebenfalls ein absoluter Klassiker zu jedem Weihnachtsfest: Die Romanverfilmung "Der kleine Lord", in der der kleine Cedric Errol mit seiner Lebensfreude das Herz seines mürrischen Großvaters, dem Earl von Dorincourt, erobert.

Wann läuft "Der kleine Lord"?

20. Dezember um 20.15 Uhr, ARD

"Tatsächlich... Liebe"

Der britische Episodenfilm „Tatsächlich... Liebe“ feierte seine Premiere 2003 und avancierte in den letzten zwei Jahrzehnten zum absoluten Weihnachts-Klassiker. In den Hauptrollen sehen wir namhafte Darsteller:innen wie Hugh Grant, Emma Thompson, Keira Knightley und Colin Firth. In der Komödie verfolgen wir die Liebesgeschichten mehrerer Paare. Ob alle bis zum Weihnachtsfest das große Glück finden können?

Wann läuft "Tatsächlich Liebe"?

23. Dezember um 22:25 Uhr, VOX

"Ist das Leben nicht schön?"

Einer der berührendsten Weihnachtsklassiker: "Ist das Leben nicht schön?" mit Filmlegende James Stewart in der Hauptrolle. Die Tragikkomödie erzählt die Geschichte des sozial engagierten George Bailey, der von einem Engel auf wundersame Weise davon abgehalten wird, sich das Leben zu nehmen.

Wann läuft "Ist das Leben nicht schön"?

23. Dezember um 20:15 Uhr, Arte

25. Dezember um 00:50 Uhr, Arte

"Das Wunder von Manhattan"?

Kriss Kringle (Richard Attenborough) übernimmt für ein Kaufhaus den Job des Weihnachtsmanns und überzeugt bald alle davon, der echte Santa Claus zu sein. Nur die Tochter der Kauhaufsinhaberin bleibt skeptisch...

Der wunderbare Familienfilm "Das Wunder von Manhattan" basiert auf dem gleichnamigen Klassiker von 1947.

Wann läuft "Das Wunder von Manhattan"?

24. Dezember um 20:15 Uhr, Sky Cinema Family

25. Dezember um 05:25 Uhr, Sky Cinema Family

"Der Grinch"

Auch die Weihnachtsmuffel kommen an Heiligabend nicht zu kurz: In "Der Grinch" will Jim Carrey als übler Grinch den Bewohnern des Ortes Whoville gründlich das Fest versauen - und stiehlt ihnen ihre Weihnachtsgeschenke!

Wann läuft "Der Grinch"?

24 Dezember um 15:00 Uhr, RTL

25. Dezember um 06:45 Uhr, RTL