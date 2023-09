Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist auch in Filmen immer wieder Thema. Meist wird die KI dabei allerdings zum Bösewicht, die nach Macht strebt und im schlimmsten Fall sogar die Menschheit vernichten will. Es geht aber auch anders: Wir haben für Dich acht Filme über freundliche KIs aus dem Filmarchiv gekramt.

Freundliche KIs in Filmen: Diese 8 KIs wollen Dir ausnahmsweise nicht an den Kragen © 2008 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Im kommenden Science-Fiction-Blockbuster „The Creator“ führen die Künstlichen Intelligenzen nichts Gutes im Schilde. Im Mittelpunkt steht Ex-Agent Joshua (John David Washington), der mit einem Elitesoldaten-Team den sogenannten „Schöpfer“ ausfindig machen soll. Das Werk von Regisseur Gareth Edwards („Monsters“, „Rogue One: A Star Wars Story“) startet am 28. September in den deutschen Kinos und zeigt den erbitterten Kampf zwischen Menschheit und KIs.

Du bist ein Fan von Filmen über böse KIs? Dann schau hier vorbei: Filme wie The Creator und M3gan: In diesen Blockbustern drehen KIs durch

Mit dem Gegenteil bekommst Du es hingegen in diesem Artikel zu tun. Hier kommt unsere Auswahl der besten Filme mit freundlichen KIs!

1) Der Gigant aus dem All (1999): Gelungener Animationsfilm über eine ungewöhnliche Freundschaft

Bei unserem ersten Film „Der Gigant aus dem All“, der in den 1950er-Jahren spielt, trägt die Künstliche Intelligenz den Namen Iron Giant. Themen wie Freundschaft, Toleranz und Menschlichkeit spielen in dem animierten Science-Fiction-Werk eine wichtige Rolle.

Der neunjährige Hogarth Hughes entdeckt in seiner kleinen Heimatstadt einen Riesenroboter. Dieser stammt aus dem Weltall und scheint abgestürzt zu sein. Der Junge freundet sich mit dem sympathischen Koloss an und gibt ihm den Namen Iron Giant. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer – immer in Gefahr, von der Regierung entdeckt zu werden. Dabei ist Iron Giant im Film eine wirklich freundliche KI, die nichts Böses im Schilde führt.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

2) A.I. – Künstliche Intelligenz (2001): Ein Kind-Androide auf der Suche nach Liebe und Akzeptanz

In Steven Spielbergs Science-Fiction-Drama „A.I. – Künstliche Intelligenz“ lernst Du den humanoiden Roboterjungen David (Haley Joel Osment) kennen. Der sogenannte Kind-Androide kann Liebe empfinden und ist der erste seiner Art, der darauf programmiert wurde. Für das Ehepaar Swinton (Sam Robards, Frances O’Connor) ist David so etwas wie die Chance, das Trauma um ihren ins Koma gefallenen Sohn Martin (Jake Thomas) zu überwinden. Als dieser überraschend aus dem Koma erwacht, wird David jedoch praktisch überflüssig.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

3) S1m0ne (2003): Computeranimierter Schauspielstar

In der Drama-Komödie „S1m0ne“ steht Regisseur Viktor Taransky (Al Pacino) vor einem Problem: Seine Hauptdarstellerin ist kurz vor Drehbeginn ausgestiegen. Als Ersatz entscheidet er sich für Simone (Rachel Roberts): Eine hochentwickelte Computeranimation, die top aussieht und wunderbar schauspielern kann. Sie existiert allerdings nur am Rechner. Schnell steigt Simone zum Superstar der Filmszene auf. Doch je erfolgreicher sie wird, desto tiefer gerät Viktor in einen Strudel aus Lügen und Intrigen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

4) WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008): Ein liebevoller, einsamer Müllroboter

Der vierte Titel auf unserer Liste von Filmen mit freundlichen KIs konnte 2009 den Oscar als bester Animationsfilm abräumen: „WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf“.

Darin siehst Du eine postapokalyptische Zukunft, in der die Menschen aufgrund von Verschmutzung die Erde verlassen haben und ins All geflohen sind. Der letzte Verbliebene heißt WALL·E und ist ein kleiner Roboter mit einer großen Aufgabe: den Müll auf der Erde zu komprimieren und zu stapeln. Da alle anderen Roboter im Laufe der Zeit kaputtgegangen sind, fühlt WALL·E sich einsam. Eines Tages landet ein Raumschiff. An Bord ist die moderne und hübsche Roboterin EVE, die nach Lebenszeichen auf der verschmutzten Erde suchen soll. WALL·E verliebt sich sofort in EVE und ein Abenteuer beginnt.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Mit GigaTV kannst Du WALL·E direkt in der Vodafone Videothek streamen.

5) Real Steel (2011): Vater und Sohn trainieren Box-Roboter

Im Science-Fiction-Film „Real Steel” wird ein alter verrosteter Roboter namens Atom, der einst als Sparringspartner für echte Boxer entwickelt wurde, zu neuem Leben erweckt. Dafür verantwortlich sind der ehemalige Profiboxer Charlie (Hugh Jackman) und sein Sohn Max (Dakota Goyo). Atom soll in professionellen Roboterkämpfen, die in der Zukunft den Boxsport abgelöst haben, antreten. Allerdings gilt er im Vergleich zu seinen scheinbar übermächtigen Robotergegnern als echter Underdog. Während Atom sich im Ring beweist, überwinden auch Charlie und Max nach und nach ihre persönlichen Hindernisse.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Auch Real Steel findest Du bei GigaTV auf Abruf in der Vodafone Videothek.

6) Her (2014): Das charmante Betriebssystem Samantha erweckt neue Lebensgeister

Für das romantische Science-Fiction-Drama „Her” erhielt Spike Jonze einen Oscar in der Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“. Joaquin Phoenix überzeugt hier in der Rolle des Theodore Twombly, der nach der Scheidung von seiner Frau Catherine (Rooney Mara) einsam und deprimiert ist. Ein neues Betriebssystem, das Theodore in einer Werbung sieht und das mit einer artifiziellen Intelligenz ausgestattet ist, verändert sein Gefühlsleben schlagartig. Fortan ordnet die charmante Samantha nicht nur seine Mails und sucht den besten Song für jede Stimmung heraus, sondern wird zu Theodores perfekter Gesprächspartnerin für alle Lebenslagen. Eine richtig freundliche KI eben.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

7) Chappie (2015): Roboter mit eigener Persönlichkeit

Auch „Chappie“ ist ein Film über eine freundliche KI. Der Science-Fiction-Actionstreifen nimmt Dich mit in die nahe Zukunft nach Südafrika. Dort werden Roboter als Polizeikräfte eingesetzt. Der Ingenieur Deon Wilson (Dev Patel) will diese Roboter weiterentwickeln und sie mit einer Künstlichen Intelligenz ausstatten. Doch Deons Chefin Michelle Bradley (Sigourney Weaver) will davon nichts wissen. Um seine Arbeit fortzusetzen, stiehlt er einen beschädigten Roboter und stattet diesen mit seiner neuen KI-Technologie aus. Der Roboter, den er Chappie nennt und den Deon wie ein Kind aufzieht, entwickelt schnell ein Bewusstsein und eine eigene Persönlichkeit.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Mit GigaTV kannst Du Chappie ganz einfach in der Vodafone Videothek streamen.

8) Bumblebee (2018): Ein als VW-Käfer getarnter Transformer

In unserem letzten Titel der Liste über freundliche KIs in Filmen tarnt sich diese zunächst als VW-Käfer. Wenn Du mit den „Transformers“ aufgewachsen bist, wird Dir schnell klar sein, um welchen Film es geht: Die Rede ist von „Bumblebee“.

Auf einem Schrottplatz stößt die rebellische 18-jährige Charlie (Hailee Steinfeld) auf den getarnten Autobot. Der vermeintliche Käfer, den die Schülerin zu Hause reparieren will, ist jedoch der Transformer B-127, der sich auf der Flucht befindet. Es dauert nicht lange und Charlie kommt hinter das Geheimnis von B-127. Schnell entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen Charlie und der von ihr Bumblebee getauften Maschine.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Du möchtest doch lieber die Böse KI-Action erleben? Dann bist Du hier genau richtig: Filme wie The Creator und M3gan: In diesen Blockbustern drehen KIs durch.

Dieser Artikel Freundliche KIs in Filmen: Diese 8 KIs wollen Dir ausnahmsweise nicht an den Kragen kommt von Featured!