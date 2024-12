Verlobt? Selena Gomez mit großem Ring am Finger

Only Murders in the Building: Staffel 2 – wie geht es mit Charles, Mabel und Oliver weiter?

„Only Murders in the Building” wurde um eine zweite Staffel verlängert. Krimifans können sich also auf weitere Abenteuer von Charles, Mabel und Oliver bei Disney+ freuen. Was wir bereits über die Fortsetzung wissen, erfährst Du hier. Achtung, es folgen mögliche Spoiler! Mitte September 2021, kurz nach dem US-Debüt der Serie, gab Hulu bereits grünes Licht für eine zweite Staffel der Krimikomödie. Hauptdarsteller Steve Martin feierte die gute Nachricht auf Twitter: We’ve been picked up for a second season! That means another year of dieting, weightlifting, and memory pills for Steve. @OnlyMurdersHulu — Steve Martin (@SteveMartinToGo) September 14, 2021 In Deutschland kannst Du die Serie bei Disney+ streamen, die letzte Folge der ersten Season ist dort seit dem 26. Oktober 2021 verfügbar. Doch was könnte Dich in Staffel 2 von Only Murders in the Building erwarten? Das erfährst Du im Folgenden.So startet Only Murders in the Building Im Arconia-Apartmentkomplex in der ...