Geständnis und Entschuldigung im Totschlagprozess: Notwehr?

Mann getötet: Angeklagter beruft sich auf Erinnerungslücken

Beim Beginn des Prozesses um die Tötung eines 44-Jährigen in Krefeld mit zahlreichen Messerstichen hat sich der Angeklagte auf Erinnerungslücken berufen. Er deutete am Dienstag aber an, dass ihn der 44-Jährige in sexueller Absicht berührt habe. «Dann wird’s schummrig», sagte der 23-Jährige ohne festen Wohnsitz. «Ich mag keine Nähe.» Er sei als Kind sowohl von seinem leiblichen Vater, als auch von seinem Stiefvater körperlich misshandelt und sexuell missbraucht worden.