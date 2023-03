Vogelgrippe bei Lachmöwen nachgewiesen

Tiere: Kreis Gießen: Keine Hinweise auf weitere Vogelgrippe-Fälle

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Hungener Putenmastbetrieb gibt es bislang keine neuen Verdachtsfälle in der Region. Es seien Proben von Hühnern, Enten und Gänsen auf den Erreger untersucht worden und dabei keine neuen Anhaltspunkte für weitere Infektionen der Tierseuche gefunden worden, teilte der Kreis Gießen am Mittwoch mit. Eine eingerichtete Schutzzone von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb wird demnach am (morgigen) 1. Dezember aufgehoben. Damit entfallen verschärfte Vorgaben für Halter in dem Gebiet. «Es gelten aber weiterhin alle Regelungen der zehn Kilometer umfassenden Überwachungszone», betonte die Kreisbehörde.