VHH einigt sich mit Verdi auf Manteltarifvertrag

Osterfeuer wohl Auslöser für Feuerwehreinsatz in Krankenhaus

Der Rauch eines Osterfeuers ist in Kiel wohl Auslöser eines großen Feuerwehreinsatzes in einer Klinik gewesen. Über den Notruf wurden aus dem Krankenhaus am Samstagabend leichte Rauchentwicklung und Brandgeruch gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Sogleich sei eine größere Anzahl an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften alarmiert worden. Parallel seien Teile der Klinik geräumt worden. Die Feuerwehrleute konnten jedoch keinen Brand in dem Krankenhaus finden.