Freie Wähler für zügigen S-Bahn-Ausbau

Oberhavel: Feuer in Silo in Henningsdorf: 100.000 Euro Schaden

Ein Feuer in einem Silo in Henningsdorf im Landkreis Oberhavel hat einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. In dem Silo waren Holzspäne gelagert, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Es werde vermutet, dass am späten Mittwochabend womöglich Nägel in einen Häcksler geraten seien und der Funkenschlag das Feuer entfacht habe, hieß es. Zur genauen Brandursache wird noch ermittelt.