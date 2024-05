Wohnen: Mieten aufwärts, Kaufpreise abwärts

IVD Süd: Immobilienpreise weiter gesunken

Die Immobilienpreise in Bayern sind im vergangenen halben Jahr erneut gesunken. Nach den am Montag veröffentlichten neuen Daten des Immobilienverbands Deutschland Süd ist vor allem Baugrund in Bayern mittlerweile weniger teuer als noch im Herbst vergangenen Jahres. Bei bereits gebauten Häusern und Wohnungen hingegen hat sich der Preisrückgang verlangsamt, wie der Verband am Montag in München mitteilte. «Der Markt könnte die Phase der Bodenbildung erreicht haben», kommentierte IVD-Marktforscher Stephan Kippes.