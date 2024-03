Macron: Freihandelsabkommen mit Mercosur ganz neu verhandeln

Schwesig kündigt Reise nach Brasilien an

Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will im kommenden Jahr mit einer Wirtschaftsdelegation Brasilien besuchen. Dies kündigte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Montag nach einem Gespräch mit Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Berlin an. Lula ist bis Mittwoch anlässlich eines deutsch-brasilianischen Regierungstreffens in Deutschland.