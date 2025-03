Wenn Azubis alles zu viel wird: Online-Programm soll helfen

Hologramme in der Medizin: So lernen Studierende mit Mixed Reality an Hologramm-Patient:innen

Patient:innen via Mixed Reality behandeln und diagnostizieren ─ was klingt wie ein neues Simulationsspiel ist jetzt Bestandteil bei der Ausbildung einiger Medizin-Studierenden in Großbritannien. Denn zusätzlich zur Therapie von echten Personen kann das angehende Fachpersonal inzwischen mit Hologramm-Patient:innen in Mixed Reality auch zu Hause oder im Simulationslabor lernen.