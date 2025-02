Elevator Boys drehen Zeitreise-Film für Prime Video

Know the Trend: Was steckt hinter dem NPC-Trend auf TikTok und Co.?

NPC-Streams und NPC-Videos sind so beliebt wie nie zuvor: Sie ziehen tausende Zuschauer:innen an und verhelfen Creator:innen zu ungeahnten Social-Media-Karrieren. In unserer neuen Reihe Know the Trend stellen wir Dir Social-Media-Phänomene vor und erklären Dir, was es mit den neuesten Trends auf sich hat. Los geht’s mit dem NPC-Trend, an dem Du auf TikTok, Instagram und Co. derzeit kaum vorbeikommst.