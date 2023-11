Sims 4: Die besten Challenges und Ideen für neue Gameplay-Herausforderungen

Der Release von „Sims 4“ liegt schon bald zehn Jahre zurück. Nach all der Zeit ist die Herausforderung nicht allzu hoch, den eigenen Sim-Haushalt am Leben zu halten. Daher hat sich die Community einige Regeln überlegt, durch die ein höherer Schwierigkeitsgrad simuliert wird. In unserem Guide zu Sims 4 findest Du interessante Challenges, um Dich ganz neuen Herausforderungen zu stellen.

100 Baby Challenge in Sims 4

Beginnen wir mit einem Klassiker: die 100 Baby Challenge. Ziel ist es, insgesamt 100 Babys mit einem Sim in die Welt zu setzen. Der Schwierigkeitsgrad der Herausforderung kann beliebig angepasst werden, indem Du noch ein paar Regeln hinzufügst: Beispielsweise darf Dein Sim nur ein einziges Mal von demselben Sim schwanger werden und keinen Job ausüben.

Um das Ganze noch zu toppen, kannst Du es Dir zur nächsten Aufgabe machen, die Challenge mit einem Nachkommen fortzuführen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Dumpster-Challenge: Nur Du und Dein Müllcontainer in Sims 4

Das Erweiterungspack „Nachhaltig Leben“ hat die Müllcontainer ins Leben gerufen. Sie dienen als Müllhalde aller unliebsamer Gegenstände in der Nachbarschaft. So mancher Inhalt entpuppt sich mit etwas Glück sogar als eine wahre Goldgrube.

Die Dumpster Challenge macht sich diesen neuen DLC-Inhalt zunutze: Kaufe ein neues Grundstück in Evergreen Harbor, auf dem es nur Deinen Sim und einen Müllcontainer gibt und schon kann es losgehen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Black Widow Challenge: Eine tödliche Versuchung

Im Vordergrund der Black Widow Challenge stehen sowohl Romantik als auch Geld. Du wickelst zahlreiche Sims um den Finger, sorgst für ein großes Drama und bringst sie dann um die Ecke. Währenddessen darfst Du keinem Job nachgehen und nur von Deinem aktuellen Liebhaber oder Deiner aktuellen Liebhaber:in leben.

Die Herausforderung ist bestanden, wenn Du mindestens zehn Sims auf dem Gewissen hast.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Der Bachelor/Die Bachelorette Challenge in Sims 4

Die Bachelor/Bachelorette Challenge beruft sich auf die gleichnamige Realityshow, in der mehrere Junggesellen oder Junggesellinnen um das Herz einer einzigen Person kämpfen. Erstelle einen Sim und sieben mögliche Liebeskandidat:innen. Alle ziehen in dasselbe Haus – ob es sich dabei um eine normale Wohnung oder eine schillernde Villa handelt, ist Dir überlassen.

Du kannst auch Gruppen- und Einzeldates einbauen, um es noch realistischer zu gestalten. Die Spielregeln besagen, dass jede Woche ein Kandidat oder eine Kandidatin ausscheidet. Wer das ist, entscheidet die Romantikskala. Der Sim, der das niedrigste Romantiklevel beim Bachelor oder der Bachelorette hat, muss gehen. Der letzte Sim, der noch übrig ist, hat gewonnen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Asylum Challenge: Die Horror-Herausforderung

Normalerweise wurde die Asylum Challenge für „Sims 3“ entworfen, sollte in Sims 4 aber immer noch funktionieren. Dein Sim ist mit sieben weiteren fremden Sims in einer Irrenanstalt eingesperrt. Jeder von ihnen besitzt das Merkmal „Wahnsinnig“ – was sich in Selbstgesprächen und unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen äußert.

Die Irrenanstalt darf nur mit den billigsten Einrichtungsgegenständen ausgestattet sein. Die Anzahl Deiner Simoleon bestimmt den Schwierigkeitsgrad: Je weniger Simoleon Du besitzt, desto härter ist die Challenge. Dein Ziel ist es, die Wünsche der Sims zu erfüllen und alle am Leben zu halten.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Decades Challenge: Jahrzehntelange Herausforderungen

Bei der Decades Challenge in Sims 4 begleitest Du Deinen Haushalt durch eine kleine geschichtliche Zeitreise. Sie startet im Jahr 1890 (oder auch früher) – eine Zeit, in der es weder Elektrizität noch eine geregelte Wasserversorgung gibt. Dementsprechend solltest Du auch die Einrichtung der Zeit anpassen und auch Deinen Sim authentisch frisieren und ankleiden.

Die ausführliche Beschreibung zur Challenge und die Regeln zu den jeweiligen Jahrzehnten findest Du mit Klick auf den Link.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Not So Berry Legacy Challenge

Mit der Not so Berry Legacy Challenge wird es im wahrsten Sinne des Wortes richtig bunt. Du erstellst zehn Generationen von Sims, die jeweils eine bestimmte Farbe repräsentieren. Um sie zu visualisieren, verwendest Du sie als Haar-, Haut-, Klamotten- und/oder Make-Up-Farbe.

Jede Generation ist zudem mit individuellen Bestrebungen, Karrierewege und Merkmalen ausgestattet. Eine ausführliche Beschreibung der Sims-4-Herausforderung findest Du mit Klick auf den Link.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Off the Grid Challenge: Eine komplett autarke Stadt in Sims 4

Deine Aufgabe bei der Off the Grid Challenge ist es, eine Stadt mit Sims aufzubauen, die komplett autark lebt. Dabei darfst Du keine Einkaufsläden nutzen, in denen Du Nahrungsmittel kaufst. Keine Technologie, mit der Du Dienstleistungen in Anspruch nimmst oder den Kontakt zu anderen Sims aufbaust.

Keine Sanitäranlagen innerhalb eines Gebäudes. Kein Job und auch keine Karriere, mit der Deine Sims ein regelmäßiges Einkommen generieren.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Runaway-Teen-Challenge: Teenager auf sich allein gestellt

Manche Sims lernen es besser auf die harte Tour – und die rebellischen Teenager:in Deines Sims-Haushaltes sind da keine Ausnahme! Mit der Runaway Teen Challenge müssen die kleinen Ausreißer:innen endlich erfahren, wie es wirklich ist, auf eigenen Beinen zu stehen.

Das sie nicht arbeiten gehen können, müssen sie ihre Simoleon durch Gartenarbeit oder dem Fische fangen verdienen. Aber wie heißt es so schön: Vom Tellerwäscher zum Millionär?

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Dieser Artikel Sims 4: Die besten Challenges und Ideen für neue Gameplay-Herausforderungen kommt von Featured!