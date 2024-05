Kerber beim Turnier in Rom in Runde zwei

Endlich wieder ein Sieg: Angelique Kerber gewinnt ihr Auftaktmatch beim Masters-Turnier klar und holt sich neues Selbstvertrauen für die French Open.

Steht beim Masters in Rom in der zweiten Runde: Angelique Kerber. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Tennisspielerin Angelique Kerber hat nach einigen Rückschlägen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und beim Masters-Turnier in Rom souverän die zweite Runde erreicht. Die ehemalige Weltranglistenerste gewann ihr Auftaktmatch gegen die überforderte Lauren Davis aus den USA problemlos mit 6:1, 6:0 und trifft nun auf die an Nummer 17 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa.

Zuvor war die 36-jährige Kerber bei den Turnieren in Miami Mitte März und in Stuttgart vor drei Wochen jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Danach hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin sich zu einer kurzen Pause entschieden, um die Folgen eines Erkältungsinfektes auszukurieren und um eine «richtige Sandplatzvorbereitung zu machen». Kerber war nach 18-monatiger Babypause rund um den Jahreswechsel auf die Tour zurückgekehrt, von ihrer Topform ist die Kielerin erwartungsgemäß noch ein Stück entfernt.

Für das Damen-Hauptfeld in Rom gesetzt ist aus deutscher Sicht auch Tatjana Maria (36) aus Bad Saulgau. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft in der ersten Runde auf die tschechische Qualifikantin Linda Fruhvirtová. Das letzte der insgesamt drei Masters-1000-Turniere, die auf Sand ausgetragen werden, gilt als wichtiger Formtest für die am 26. Mai beginnenden French Open.