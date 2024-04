Keine Hinweise auf Verbrechen nach Obduktion von toter Frau

Nach Auffahrunfall auf der A6: Mann ist gestorben

Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 ist ein 58-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann ist nach Polizeiangaben bei Heilsbronn (Landkreis Ansbach) an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag in seinem SUV eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Später teilte die Polizei mit, dass der Mann am Abend an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Die Unfallursache war zunächst unklar.