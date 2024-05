CDU-Vize schließt eine BSW-Kooperation im Osten nicht aus

Wagenknechts BSW will in zweitstärkste Kraft werden

BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht hofft, dass ihre Partei bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September zweitstärkste Kraft nach der AfD wird. «Wir haben den Ehrgeiz - und das in Umfragen gemessene Potenzial in Thüringen gibt es auch her - dass wir stärker als die CDU werden», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Merzig (Saarland). «Wir liegen zurzeit bei 15 Prozent. Und wir haben gerade erst den Landesverband gegründet.» Hinsichtlich einer möglichen Regierungskoalition sagte sie: «Ausschließen kann man im Osten gar nichts außer einer Koalition mit Björn Höcke. Es muss am Ende ein echter politischer Neubeginn erreicht werden.»