Liverpool festigt Ligaspitze mit knappem Heimsieg

Nach einer überragenden ersten Saisonhälfte geriet der FC Liverpool zuletzt leicht ins Stocken. Nun feiert der Tabellenführer einen wichtigen Liga-Sieg.

Der englische Fußball-Tabellenführer FC Liverpool hat nach den jüngsten Rückschlägen wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot mühte sich in der Premier League zu einem 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen Kellerkind Wolverhampton Wanderers und stellte damit den Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger FC Arsenal wieder her.

Luis Díaz (15. Minute) brachte die Reds im Stadion an der Anfield Road früh in Führung, bevor Mohamed Salah per Foulelfmeter (37.) nachlegte. Die Gäste fanden erst spät in die Partie, sorgten nach dem Anschlusstreffer des ehemaliger Herthaners Matheus Cunha (67.) aber für eine spannende Schlussphase.

Der FC Liverpool, der zuletzt gegen Zweitligist Plymouth Argyle aus dem FA Cup geflogen waren und im Derby gegen Everton einen späten 2:2-Ausgleich kassiert hatte, agierte zunehmend uninspiriert und ließ die Wolves gewähren. Doch die Gäste waren im Abschluss zu schwach, sodass es beim 2:1 blieb.