Kosten für Düsseldorfer Polizeipräsidium mehr als verdoppelt

Messerangriff auf Mann in Leverkusen: Festnahme

Ein 50-Jähriger ist in Leverkusen von zwei Männern angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Einer der beiden Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger, sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Hintergründe der Tat am Mittwochabend seien bislang unklar. Der 50-Jährige wurde mit Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Nach einem zweiten Tatverdächtigen, der den Angaben zufolge auf 17 bis 19 Jahre geschätzt wurde, fahndete die Polizei am Abend mit einem Hubschrauber und Polizeihunden. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.