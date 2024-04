Neun Festnahmen nach Massenschlägerei in Rüsselsheim

Neun Personen werden nach einer Schlägerei in Rüsselsheim vorläufig festgenommen. Der jüngste Verdächtige ist noch Jugendlicher.

Nach einer Massenschlägerei auf einer Straße in Rüsselsheim hat die Polizei neun Menschen im Alter von 15 bis 45 Jahren vorläufig festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellten sie anschließend zwei Messer, ein Beil und zwei Cricket-Schläger sicher, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Sie seien möglicherweise bei der Auseinandersetzung verwendet worden. Den restlichen Beteiligten an dem Streit am frühen Sonntagabend sei die Flucht gelungen. Schätzungsweise seien rund 15 Menschen beteiligt gewesen. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden, unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray der Beamten. Der Grund für den Streit sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten gehen unter anderem dem Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs nach.