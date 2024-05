Urteil: EU-Genehmigung deutscher Condor-Hilfen ist nichtig

Beihilfeverhandlungen für PCK werden weiter geführt

Die Verhandlungen des Bundes mit der EU-Kommission über eine Beihilfe zum Ausbau der Öl-Pipeline von Rostock nach Schwedt gehen trotz des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts weiter. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne) am Mittwoch in Cottbus betont. «Wir sind, was die Pipeline angeht, in einem sehr intensiven Gesprächsprozess mit Brüssel». Es sei klar, was der Ausbau für eine Bedeutung habe, die Gespräche in Brüssel seien aber nicht einfach. «Wir drücken, so stark wir können», versprach Kellner.