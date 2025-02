«Atemberaubend»: Kylie Minogue startet «Tension»-Tour

Pop-Ikone Kylie Minogue performt bis August einmal rund um den Globus: Zum Auftakt ihrer Mega-Welttournee wird die Australierin mit Lob überschüttet. Auch Deutschland steht auf dem Programm.

Die australische Pop-Queen Kylie Minogue wird zum Auftakt ihrer mit Spannung erwarteten «Tension»-Welttournee in der Heimat mit Lobeshymnen überschüttet. Medien und Fans jubelten, das erste Konzert in der RAC Arena in Perth an der Westküste am Wochenende sei «sensationell» gewesen und sprachen von einer «atemberaubenden Performance». Im Juni und Juli ist die 56-Jährige auch für drei Konzerte in Deutschland: in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart.

Es ist die größte Tour des Superstars seit mehr als zehn Jahren: Bis August absolviert die Sängerin rund 70 Konzerte einmal rund um den Globus. «Kylies Hit-gefüllte Setlist vermischte frisches Material mit beliebten Klassikern und sorgte dafür, dass Fans aller Jahrgänge auf ihre Kosten kamen», schwärmte das Musikmagazin «Rolling Stone». Die Palette reichte von «The Loco-Motion» über «I Should Be So Lucky» und «Where the Wild Roses Grow» bis zum Grammy-gekrönten Hit «Padam Padam».

Medien lobten auch die «beeindruckenden Visuals» samt glamouröser Bühnen-Outfits, riesiger Videobildschirme und einer Performance in einem schwebenden Laserkäfig in Diamant-Form. Weitere Stationen nach Australien sind unter anderem Bangkok, Tokio, Toronto und New York, bevor sie ab Mai in Europa tourt und dann zum Abschluss nach Südamerika reist.

Neue Erfolgswelle dank Dance-Ohrwurm

Minogue, mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin ihres Heimatlands, schwimmt mehr als 35 Jahre nach dem Start ihrer Musikkarriere auf einer neuen Erfolgswelle - dank ihres 2023 veröffentlichten 16. Studioalbums «Tension» mit dem Ohrwurm «Padam Padam» und dem im Oktober veröffentlichen Folge-Album «Tension II». Minogue, die auch als Schauspielerin bekannt ist, hatte 1988 ihr erstes Album «Kylie» präsentiert. Seit November 2023 war sie in ihrer ersten Las-Vegas-Show zu sehen.