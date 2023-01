Umweltministerin: Wolf ist ein seltenes Tier in Hessen

Umwelt: Drei Schafe von Wolf getötet

Im Oktober sind in Hessen drei Schafe von einem Wolf getötet worden. So seien Anfang des Monats zwei Tiere bei Bad Hersfeld gerissen worden und wenige Wochen später ein Schaf in Greifenstein im Lahn-Dill-Kreis, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit wurden dieses Jahr bislang acht Nutztiere in Hessen von dem Raubtier erlegt, und zwar überwiegend Schafe. Im selben Zeitraum wurden deutlich mehr Wolfsrisse von Wildtieren registriert.