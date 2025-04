Blaue Überraschung: Strände auf Mallorca voller Quallen

Disney Dreamlight Valley: Alle (neuen) Fische im Überblick

Das Angeln in „Disney Dreamlight Valley“ bietet eine Vielzahl von Fischen, die für Quests, Rezepte und Sammlungen wichtig sind. In unserer Übersicht findest Du alle Fische in Disney Dreamlight Valley mit Fundort, Seltenheit, Verkaufspreis und Verbrauch der Energie beim Angeln. Sie sind nach Hauptspiel und Erweiterungen (DLCs) sortiert.