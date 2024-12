«Der letzte Bulle» kehrt zurück

Weihnachtsfilme bei GigaTV: Diese Highlights erwarten Dich an den Feiertagen in der Video- und Mediathek von Vodafone

Was gibt es Schöneres, als es sich auf der heimeligen Couch vor dem Fernseher gemütlich zu machen? Die Weihnachtszeit ist dafür wie gemacht. Fehlen nur noch die passenden Filme für Dich und Deine Liebsten. Mit GigaTV musst Du nicht lange suchen: Sowohl in der Mediathek als auch in der Vodafone Videothek findest Du das Weihnachts-Special „Zum Feste das Beste“ und damit die besten Weihnachtsstreifen bei GigaTV auf einen Blick. Welche Film-Highlights Du an Weihnachten bei GigaTV serviert bekommst, erfährst Du hier.