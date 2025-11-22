Wück vor Finale: Wollen Spanien «Trophäe wegnehmen»

Veröffentlicht 22.11.2025 - 16:57 Uhr

Zwei Spiele, ein Ziel: Bundestrainer Christian Wück will mit den deutschen Fußballerinnen in der Nations League triumphieren. Warum dabei ein «magisches Datum» auf ihn zukommt.
FrauenNations LeagueFußballDeutschlandSpanienMünchenBayern
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH