Polizei schießt auf Messerangreifer in Hattinger Wache

Veröffentlicht 22.11.2025 - 13:00 Uhr

Ein Unbekannter klettert mit Messer über den Tresen einer Polizeiwache – ein Schuss fällt. Was die Ermittler jetzt beschäftigt und wie es dem Angreifer geht.
KriminalitätPolizeiNotfallNordrhein-Westfalen
