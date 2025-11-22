Italienische Sängerin Ornella Vanoni gestorben

Veröffentlicht 22.11.2025 - 11:18 Uhr

Ornella Vanoni prägte mehr als sechs Jahrzehnte die italienische Musikszene und galt in Italien als Ikone. Nun ist die Sängerin im Alter von 91 Jahren in Mailand gestorben.
