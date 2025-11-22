Rekordwert: RTL-«Spendenmarathon» lässt die Kasse klingeln

Veröffentlicht 22.11.2025 - 10:27 Uhr

Promis wie Fußballtrainer Julian Nagelsmann, Musiker Joey Kelly und die Band No Angels halfen mit: Am Ende bekam eine RTL-Stiftung so viel Spendengeld wie noch nie in 30 Jahren.
