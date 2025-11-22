Parfümeriekette Pieper durchläuft Insolvenzverfahren

Veröffentlicht 22.11.2025 - 11:42 Uhr

In sechs Jahren könnte die Parfümerie-Firma Pieper ihr hundertjähriges Bestehen feiern - Pieper hat Tradition und ist noch Familiensache. Doch die Firma gerät in Schieflage.
HandelKosmetikNordrhein-WestfalenDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH