Ramaphosa wirbt für gemeinsame Lösung globaler Probleme

Aktualisiert 22.11.2025 - 11:25 Uhr

Südafrika will auf dem G20-Gipfel über Klimaschutz, Energiesicherheit und Schuldenlast reden. Doch Trumps Friedensplan für die Ukraine überschattet das Treffen.
G20SüdafrikaInternationalJohannesburgGauteng
